My Zone X in Birkenfeld Neues Fitnessstudio eröffnet am Heinrich-Hertz-Campus Niels Heudtlaß 30.03.2026, 17:00 Uhr

i Murat Gürel setzt in seinem neuen Fitnessstudio auf dem Heinrich-Hertz-Campus in Birkenfeld vor allem auf Felxibilität. Am 20. Juni wird das Studio eröffnen. Niels Heudtlaß

Mit My Zone X will Murat Gürel der Fitness-Platzhirsch in der Kreisstadt werden. Er setze auf „maximale Flexibilität“. Rund um die Uhr geöffnet, will er in seinem neuen Fitnessstudio ab dem 20. Juni in drei Areas jedes Bedürfnis erfüllen.

Bagger fahren über das ehemalige Kasernengelände in Birkenfeld, Bauschutt liegt noch vor der Eingangstür des Fitnessstudios im Gewerbepark des neuen Heinrich-Hertz-Campus (HHC). Am 20. Juni wird My Zone X als eines der ersten Unternehmen im neuen Gewerbegebiet eröffnen.







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