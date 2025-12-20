VG informiert über Sachstand Neues Feuerwehrgerätehaus in Brücken ist weiter geplant Niels Heudtlaß 20.12.2025, 18:00 Uhr

i Anstelle der alten Feuerwache soll eine neue moderne Feuerwache in der Apfelbüscher Straße in Brücken gebaut werden. Reiner Drumm

Der VG-Rat hatte in seiner vergangenen Sitzung die Mittel für den Feuerwehrneubau aus dem Haushalt gestrichen. Trotzdem gebe es bei dem Projekt keinen Stillstand, verspricht die Verbandsgemeinde. Ein Baubeginn sei so oder so erst 2030 möglich.

Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld hat in seiner vergangenen Sitzung beschlossen, die Kosten für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Brücken aus dem Haushalt für 2026 zu streichen. 50.000 Euro waren für dieses Vorhaben durch die VG-Verwaltung vorgesehen gewesen.







