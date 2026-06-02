Umsonst und draußen Neues Festival: Hattgenstein rockt den Aussichtsturm Niels Heudtlaß 02.06.2026, 17:00 Uhr

i Ute von Brühl-Rauls hat die Veranstaltung gemeinsam mit dem Verein "Hattgenstein natürlich!" rund um Vorsitzenden Frank Dalheimer auf die Beine gestellt. Niels Heudtlaß

Der Hatt-Rock, der am 20. Juni zum ersten Mal stattfindet, ist ein echtes „Do-it-yourself-Event“. Wie eine engagierte Musikerin und ein für die Idee brennender Dorfverein die Veranstaltung auf die Beine stellten und was die Besucher erwartet.

„Wir haben hier einen so schönen Platz, aber er wird kaum genutzt“, sagt Ute von Brühl-Rauls. Mit diesem Gedanken startete die Idee zum Hatt-Rock am Turm. Das Ergebnis: Zwei Musik-Acts und ein breites Rahmenprogramm werden auf dem neuen Festival am Samstag, 20.







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