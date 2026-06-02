Der Hatt-Rock, der am 20. Juni zum ersten Mal stattfindet, ist ein echtes „Do-it-yourself-Event“. Wie eine engagierte Musikerin und ein für die Idee brennender Dorfverein die Veranstaltung auf die Beine stellten und was die Besucher erwartet.
Lesezeit 3 Minuten
„Wir haben hier einen so schönen Platz, aber er wird kaum genutzt“, sagt Ute von Brühl-Rauls. Mit diesem Gedanken startete die Idee zum Hatt-Rock am Turm. Das Ergebnis: Zwei Musik-Acts und ein breites Rahmenprogramm werden auf dem neuen Festival am Samstag, 20.