Umsonst und draußen
Neues Festival: Hattgenstein rockt den Aussichtsturm
Ute von Brühl-Rauls hat die Veranstaltung gemeinsam mit dem Verein "Hattgenstein natürlich!" rund um Vorsitzenden Frank Dalheime
Ute von Brühl-Rauls hat die Veranstaltung gemeinsam mit dem Verein "Hattgenstein natürlich!" rund um Vorsitzenden Frank Dalheimer auf die Beine gestellt.
Niels Heudtlaß

Der Hatt-Rock, der am 20. Juni zum ersten Mal stattfindet, ist ein echtes „Do-it-yourself-Event“. Wie eine engagierte Musikerin und ein für die Idee brennender Dorfverein die Veranstaltung auf die Beine stellten und was die Besucher erwartet. 

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„Wir haben hier einen so schönen Platz, aber er wird kaum genutzt“, sagt Ute von Brühl-Rauls. Mit diesem Gedanken startete die Idee zum Hatt-Rock am Turm. Das Ergebnis: Zwei Musik-Acts und ein breites Rahmenprogramm werden auf dem neuen Festival am Samstag, 20.

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