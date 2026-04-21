IWUK beschließt einstimmig: Neues Dach und neue Fenster fürs Birkenfelder Schloss
IWUK beschließt einstimmig
Neues Dach und neue Fenster fürs Birkenfelder Schloss
Rund 1 Million Euro wird der Nationalparklandkreis in die Sanierung des denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes in der Schneewiesenstraße 25 in Birkenfeld investieren. Dort werden unter anderem die Dacheindeckung und die Fenster erneuert.
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Mit einstimmigen Beschlüssen hat der Ausschuss für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (IWUK) in seiner jüngsten Sitzung zentrale Projekte auf den Weg gebracht: Das Gremium billigte zum einen die Auftragsvergabe für Sanierungsarbeiten am denkmalgeschützten Verwaltungsgebäude 2 in der Schneewiesenstraße 25 mit einem Gesamtvolumen von rund 1 Million Euro.