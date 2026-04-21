IWUK beschließt einstimmig Neues Dach und neue Fenster fürs Birkenfelder Schloss 21.04.2026, 19:00 Uhr

i Rund 1 Million Euro wird der Nationalparklandkreis in die Sanierung des denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes in der Schneewiesenstraße 25 investieren. Dort werden unter anderem die Dacheindeckung und die Fenster erneuert. Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Rund 1 Million Euro wird der Nationalparklandkreis in die Sanierung des denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes in der Schneewiesenstraße 25 in Birkenfeld investieren. Dort werden unter anderem die Dacheindeckung und die Fenster erneuert.

Mit einstimmigen Beschlüssen hat der Ausschuss für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (IWUK) in seiner jüngsten Sitzung zentrale Projekte auf den Weg gebracht: Das Gremium billigte zum einen die Auftragsvergabe für Sanierungsarbeiten am denkmalgeschützten Verwaltungsgebäude 2 in der Schneewiesenstraße 25 mit einem Gesamtvolumen von rund 1 Million Euro.







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