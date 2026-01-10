Schützenhaus verpachtet Neues Bogensportzentrum entsteht in Baumholder Sascha Saueressig 10.01.2026, 18:00 Uhr

i Trotz Schneefalls gibt es rund um das ehemalige KKSC-Schützenhaus bereits einen ersten Parcours mit 14 3D-Zielen, die Bogenschützen seit Anfang Januar nutzen können. Benjamin Werle

Nachdem das Bogenzentrum in Hattgenstein im vergangenen Jahr geschlossen werden musste, haben Karl-Heinz Hörnig und seine Mitstreiter in Baumholder ein neues Domizil gefunden. Die Stadt hat das Schützenhaus für zehn Jahre verpachtet.

Seit 2018 haben Karl-Heinz Hörnig und Sabine Wolf in Hattgenstein ein Sportzentrum für Bogenschützen betrieben. Nachdem ihnen die Anlage des ehemaligen Hundesportvereins im vergangenen Jahr gekündigt worden war, haben sie sich auf die Suche nach einem neuen Veranstaltungsort gemacht.







