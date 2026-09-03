Einsatz in Idar-Oberstein Neuer Vertretungsarzt behandelt in Praxis Graf Vera Müller 03.09.2026, 10:33 Uhr

i Die Mobile Arztpraxis ist vorerst zum letzten Mal in Idar-Oberstein im Einsatz: Bianca Mees (links) und Peter Bungers (rechts) betreuen die Patienten. OB Frank Frühauf (2. von links), Sarah Wagner (Wirtschaftsförderin) sowie Karoline Hautmann-Strack (3. von links) freuten sich über die Nachrichten, die Rainer Sauerwein von der KV überbrachte. Vera Müller

Dass die Mobile Arztpraxis nun zum zweiten Mal an der Stadtverwaltung Station macht, war im Grunde eine Nebensache. Es gibt neue Nachrichten mit Blick auf die ehemalige Praxis Graf in Idar-Oberstein.

Zum zweiten Mal ist die Mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) vor der Stadtverwaltung im Einsatz: Elf Patienten haben sich angemeldet. So sollte es donnerstags, vorerst bis zum 26. November, weitergehen. Wird es aber nicht, wie Rainer Saurwein, der zuständige Abteilungsleiter der KV, der Obfrau der Kreisärzteschaft, Karoline Hautmann-Strack, und Oberbürgermeister Frank Frühauf am frühen Donnerstagmorgen ...







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