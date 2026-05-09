Waldbrandgefahr in Birkenfeld
Neuer Unimog sprüht sich Fahrspur durch die Flammen
Hoch und breit präsentiert sich der neue Unimog, der speziell zur Waldbrandbekämpfung für die Feuerwache Idar-Oberstein angescha
Hoch und breit präsentiert sich der neue Unimog, der speziell zur Waldbrandbekämpfung für die Feuerwache Idar-Oberstein angeschafft wurde.
Thomas Brodbeck

Auch wenn man es im Winter kaum bemerkt hat: Es ist viel zu trocken im Wald. Gut, dass die Feuerwehren im Landkreis vier neue Einsatzfahrzeuge erhalten, die speziell für Waldbrände ausgerüstet sind. Das erste steht bereits in Weierbach.

Lesezeit 3 Minuten
Nach dem Waldbrand ist vor dem Waldbrand. Eine traurige Gewissheit, die leider auch durch den Regen der vergangenen Tage nicht an Dramatik verloren hat. Denn noch längst sind die Grundwasserspeicher nicht wieder aufgefüllt: Seit Dezember 2025 bis Ende April fielen in Rheinland-Pfalz circa 70 Liter pro Quadratmeter weniger als in der vergangenen Dekade.

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