Am letzten Oktoberwochenende wird der Bostalsee zur Rallye-Metropole. Teams, Fahrer und Fans dürfen sich auf zwei Tage packenden Motorsport freuen. Auch bei Rückweiler und am Breitsester Hof finden wieder Wertungsprüfungen statt.
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Der Nachholtermin für die ADAC Saarland-Pfalz-Rallye steht und auch ein neuer Austragungsort ist gefunden: Die Rallye findet am 30. und 31. Oktober mit 14 Wertungsprüfungen im Landkreis St. Wendel, der VG Baumholder und der VG Kusel-Altenglan statt. Zentrum und Auftakt der Rallye sind am Bostalsee.