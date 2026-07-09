Staub beim Prämienmarkt Neuer Talweiherplatz in Birkenfeld verursacht Probleme Niels Heudtlaß 09.07.2026, 19:00 Uhr

i Die wassergebundene Decke hier unter den Füßen der Beuscher zu sehen, machte den Prämienmarkt teils zu einer staubigen Angelegenheit. Tobias Prietzel

Der städtische Marktmeister äußert nach dem Prämienmarkt Kritik am neuen Talweiherplatz. Der Boden sorgte für viel aufgewirbelten Staub, die Stufen für fehlende Barrierefreiheit. Das sagt die Stadt zu den Problemen.

Der Prämienmarkt vom 3. bis 6. Juli war auch ein Testlauf für den neuen Talweiherplatz, den die Stadt Birkenfeld am 9. Mai eröffnete. Wie hat der neue Festplatz sich bei seiner Premiere bewährt?Insgesamt sei der Marktmeister der Stadt Birkenfeld mit dem Prämienmarkt zufrieden, besonders der Biergarten sei gut angenommen worden, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung.







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