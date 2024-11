Nach einem kommunalpolitischen Beben im Februar übernimmtKarsten Lauer kein leichtes Erbe Neuer Nohener Ortschef will Dorf wieder beleben 16.10.2024, 15:00 Uhr

i Kultur zurückbringen und die Jugend stärken: So will Nohens neuer Ortsbürgermeister Karsten Lauer seine Gemeinde wieder auf die Spur lenken. Foto: Niels Heudtlaß Niels Heudtlaß. Niels Heudtlaß

Vor rund zwei Monaten tritt Karsten Lauer das Amt des Ortsbürgermeisters in Nohen an. Nach dem Rücktritt des kompletten damaligen Gemeinderats im Februar übernimmt er kein leichtes Erbe. Doch der Neuling in der Kommunalpolitik hat viele Pläne für sein Dorf.

Der Nohener Gemeinderat wählte im Juli Karsten Lauer zum neuen Ortsbürgermeister. Der gebürtige Nohener, war 2018 wieder in seinen Heimatort zurückgekehrt. Kommunalpolitisch ist Lauer ein Neuling, die Nohener wählten ihn bei der Kommunalwahl am 9. Juni zum ersten Mal in den Gemeinderat.

