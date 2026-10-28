Meinung zu Alexander Lewin Neuer Name des Gymnasiums wäre eine Chance Niels Heudtlaß 28.10.2026, 16:00 Uhr

i Niels Heudtlaß Kevin Rühle

Die Frage, die zur Umbenennung des Gymnasiums Birkenfeld gestellt werden sollte, ist nicht: Kennt jeder Birkenfelder Alexander Lewin? Sie lautet: Sollte jeder Birkenfelder Alexander Lewin kennenlernen. Die ist Antwort: Ja.

Erinnerung ist kein Selbstzweck. Wenn deutsche Juden in ihrem eigenen Land als Fremde betrachtet werden, haben die Antisemiten einen ersten Sieg errungen. Denn ob unter dem Deckmantel der Palästina-Solidarität, durch Einwanderer aus Ländern in denen der Islam Herrschaftsargument ist, die antisemitische Erzählungen in der Schule, im Elternhaus, auf der Straße beigebracht bekamen oder durch das Erstarken rechter Verschwörungserzählungen – der ...







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