Meinung zu Alexander Lewin
Neuer Name des Gymnasiums wäre eine Chance
Niels Heudtlaß
Niels Heudtlaß
Kevin Rühle

Die Frage, die zur Umbenennung des Gymnasiums Birkenfeld gestellt werden sollte, ist nicht: Kennt jeder Birkenfelder Alexander Lewin? Sie lautet: Sollte jeder Birkenfelder Alexander Lewin kennenlernen. Die ist Antwort: Ja. 

Lesezeit 2 Minuten
Erinnerung ist kein Selbstzweck. Wenn deutsche Juden in ihrem eigenen Land als Fremde betrachtet werden, haben die Antisemiten einen ersten Sieg errungen. Denn ob unter dem Deckmantel der Palästina-Solidarität, durch Einwanderer aus Ländern in denen der Islam Herrschaftsargument ist, die antisemitische Erzählungen in der Schule, im Elternhaus, auf der Straße beigebracht bekamen oder durch das Erstarken rechter Verschwörungserzählungen – der ...
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