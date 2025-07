Die Zeit der Vakanz ist nun vorbei: Der bisherige Stellvertreter wurde am Freitag zum Amtsgerichtsdirektor befördert.

Die Stelle des Leiters des Amtsgerichts Idar-Oberstein war seit Frühjahr vakant, nachdem der bisherige Leiter Olivier Merten am 10. März als Leiter des Amtsgerichts Bad Kreuznach berufen wurde. Bereits in der Zeit von April bis November 2024 hatte Johannes Pfeifer die Aufgaben eines Amtsgerichtsdirektors vertretungsweise übernommen, nachdem der damalige Chef in einer Erprobungsphase zum Oberlandesgericht Koblenz abgeordnet worden war.

Die Zeit der Vakanz ist nach einem umfänglichen Auswahlverfahren nun zu Ende gegangen: Der bisherige Stellvertreter wurde nach den mehrmonatigen Vertretungsaufgaben während der zurückliegenden Jahre mit Wirkung zum 25. Juli offiziell zum Amtsgerichtsdirektor befördert und empfing die Ernennungsurkunde aus der Hand des derzeitigen Behördenvertreters am Landgericht Bad Kreuznach, Vizepräsident Martin Walper. (Weiterer Bericht folgt.)