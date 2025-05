Erstmals findet am kommenden Samstag, 10. Mai, ein Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt auf dem Place de Warcq statt. Claudia Paffendorf und Michael Schug haben den bisher üblichen Pflanzenmarkt mit einem neuen Konzept überarbeitet und mit einer Erweiterung der Angebote um traditionelles Handwerk über moderne Kunst bis hin zu liebevoll gestalteten Dekoartikeln eine Vielzahl neuer Beschicker gewinnen können.

Mehr als 50 Stände werden die Innenstadt Baumholders zwischen der Pfennigstraße bis zur Badegasse in eine bunte Flaniermeile voller handgemachter Kunstwerke, regionaler Spezialitäten und frühlingshafter Atmosphäre verwandeln. „Wir haben mit einer größeren Beteiligung gerechnet als beim letztjährigen Kräutermarkt, aber dass wir im ersten Anlauf mehr als 50 Bewerber verzeichnen können, ist sensationell“, berichtet Michael Schug erfreut: „Es melden sich immer noch Leute an.“ Daher habe man sogar eine Warteliste erstellen müssen, wie Claudia Paffendorf vom Stadtbüro ergänzt.

Stände auf der Hauptstraße und am Place de Warcq

Der Markt beginnt um 9 Uhr und zieht sich durch die Hauptstraße – von der Pfennigstraße bis zur Badegasse – und auch rund um den Place de Warcq. Überall laden liebevoll dekorierte Stände zum Entdecken, Probieren und Verweilen ein. Geboten werden Keramikartikel, Schmuck, Textilien und Gebrauchsgegenstände: Von traditionellem Handwerk über moderne Kunst bis hin zu liebevoll gestalteten Dekoartikeln ist alles vertreten. „Die Auswahl ist wirklich beeindruckend“, sagt Claudia Paffendorf. An den Ständen werde für jeden Geschmack etwas geboten – sei es ein besonderes Geschenk, ein Mitbringsel oder einfach etwas Schönes für das eigene Zuhause. So hoffen die Organisatoren, die komplette Familie anzusprechen.

Das Herzstück des neuen Marktes ist allerdings das Kunsthandwerk – mit einer Vielzahl kreativer Anbieter aus der Region und darüber hinaus. Präsentiert werden handgefertigte Unikate aus Holz, Ton, Glas und Stoff, Malereien, Schmuck, Lederwaren, selbst gesiedete Seifen, Kräuterprodukte, handgestrickte Kleidung und vieles mehr. „Die Standbetreiber legen großen Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und individuelle Gestaltung“, weiß Schug zu berichten, der viele der Beschicker von anderen Märkten kennt.

„Ein solcher Markt bringt nicht nur Besucher, sondern belebt auch die Innenstadt.“

Michael Schug

Auch kulinarisch wird einiges geboten: Frisches Brot, hausgemachte Marmeladen, Liköre, Honig direkt vom Imker, Käse aus kleinen Hofkäsereien und deftige Wurstspezialitäten laden zum Kosten und Mitnehmen ein. Auch für das leibliche Wohl ist an mehreren Verkaufsständen gesorgt – mit regionaler Küche, herzhaften Snacks und süßen Leckereien.

Mit dem neu konzipierten Markt will Baumholder als Ort für Begegnung, Kultur und Regionalität stärker in den Fokus der Besucher rücken, erläutert Schug seine Idee. Der Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt ist dabei ein erster, bedeutender Baustein. „Ein solcher Markt bringt nicht nur Besucher, sondern belebt auch die Innenstadt wirtschaftlich“, sagt er.

„Wir möchten mit solchen Veranstaltungen das Gemeinschaftsgefühl stärken, regionale Anbieter fördern und Baumholder als attraktiven Ort für Besucher und Einwohner gleichermaßen präsentieren“, erklärt Michael Schug weiter. Ob Spanische Nacht oder die Sommernächte am Weiher, solche Angebote sollen dazu beitragen, Besucher gezielt nach Baumholder zu holen.

Konzept weiterentwickeln

Noch handelt es sich um eine Premiere – doch angesichts der positiven Resonanz steht bereits jetzt im Raum, den Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt zu einer festen Institution im Baumholder Veranstaltungskalender zu machen. „Wenn alles gut läuft, und davon gehen wir aus, dann ist das nur ein Anfang“, sagt Claudia Paffendorf. Die Mischung aus regionalem Handwerk, familiärer Atmosphäre und kulturellem Rahmenprogramm könnte sich als ideales Konzept erweisen, das sich jährlich weiterentwickeln lässt. Auch bei den Bürgern stößt das Vorhaben auf Zustimmung. Viele hätten bereits im Vorfeld ihre Unterstützung zugesagt und sich bereit erklärt, Flächen für die Veranstaltung zur Verfügung stellen, berichten die Organisatoren

Der Markt ist am Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Interessierten – ob aus Baumholder, der Region oder von weiter her – sind herzlich eingeladen, den Tag in entspannter Atmosphäre zu genießen, erklärt Schug. „Wir freuen uns auf viele Besucher, auf gute Gespräche, glückliche Kinder und einen Markttag voller Inspiration.“

Umleitung während des Marktes

Für den Frühlings- und Kunsthandwerkermarkt wird die Hauptstraße in Baumholder am Samstagfrüh ab 6 Uhr bis 20 Uhr zwischen der Einmündung in die Pfenigsstraße bis einschließlich der Abzweigung zur Badegasse gesperrt. Die Umleitung ist von der Pfennigstraße über die Oberstraße in die Hauptstraße ausgeschildert. Eine Ausfahrt aus der Badegasse ist während des Marktes nicht möglich.