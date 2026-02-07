 Idar-Oberstein
Neuer Kripo-Chef setzt auf Prävention und Teamwork
Kripo-Chef Timo Jung an seinem neuen Schreibtisch im Dienstgebäude der Polizei Idar-Oberstein.
Stefan Conradt

Timo Jung ist seit dem 1. Januar Leiter der Kriminalinspektion Idar-Oberstein. Wir haben mit ihm über seine Ideen und die Sicherheitslage in der Schmuckstadt gesprochen.

Lesezeit 3 Minuten
Seit dem 1. Januar ist Timo Jung Leiter der Kriminalinspektion Idar-Oberstein und sitzt nun im Leitungsbüro im zweiten Stockwerk des Dienstgebäudes am Göttenbach. Der Schreibtisch ist neu, die Arbeitsstätte nicht. Schon seit 2017 ist der gebürtige Idar-Obersteiner in seiner Heimatstadt im Einsatz, zunächst als Leiter des Fachkommissariats 2 (Sexualdelikte/Gewalt gegen Frauen und Kinder) und seit letztem Jahr auch als Stellvertreter des ...

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht

