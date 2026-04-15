Autorin aus Baumholder Neuer Krimi mit psychologischer Tiefe von Liz Malkomes 15.04.2026, 21:00 Uhr

i Das Cover des neuen Buches von Liz Malkomes: Der Thriller richtet sich zwar an junge Erwachsene, ist aber auch für andere Altersgruppen interessant. Liz Malkomes

Die 36-jährige Autorin Liz Malkomes aus Baumholder legt ihren siebten Roman vor: Der Thriller „Ich kriege dich – die Vergangenheit ruht nicht“ handelt von einer Clique, die zu Schulzeiten unzertrennlich war, bis ein Ereignis alles verändert.

Es gibt Erlebnisse, die einen Menschen ein Leben lang begleiten. Momente, die so prägend sind, dass sie die Identität über Jahrzehnte mitformen. Und es gibt Geschichten, die genau dieses universelle Gefühl einfangen. Liz Malkomes, die vor zwei Jahren ihre pfälzische Heimat Kaiserslautern verließ, um in Baumholder sesshaft zu werden, hat mit ihrem neuesten Werk ein solches Buch geschaffen.







Artikel teilen

Artikel teilen