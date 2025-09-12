Mit Robert Willmann war ein Luftwaffenoffizier Chef des Truppenübungsplatzes – eine außergewöhnliche Besetzung direkt vor der Haustür des Mutterhauses der Artillerie. Der Nachfolger ist nun wieder ein Heeresmann. Munitionsexperten sind jedoch beide.

Nach nicht ganz drei Jahren in Baumholder hat Major der Luftwaffe, Robert Willmann, am Donnerstag das Kommando über die Kommandantur des Truppenübungsplatzes Baumholder an seinen Nachfolger; Major Kai Zscherpe, übergeben. Die Zeremonie fand im Lager Kurpfalz oberhalb des Artillery Gates der Smith Barracks statt.

Oberstleutnant Rainer Helmut Hoch, Kommandeur Bereich Truppenübungsplatzkommandantur Süd, entband Willmann formal von seiner Aufgabe und übertrug die Befehlsgewalt über die knapp 40 Soldaten und die Verantwortung für gut ein Dutzend Zivilbeschäftigte an den 38-jährigen Intstandsetzungsoffizier, Major Kai Zscherpe. Oberstleutnant Hoch unterstrich, dass auch auf den neuen Kommandeur im Rahmen der Aufgabe des Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius, kriegstüchtig zu werden, viele Aufgaben warten. Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, den amerikanischen Streitkräften, aber auch die Kommandeure der Hauptnutzer von Artillerieschule, Artillerielehrbataillon sowie der Luftlandebrigade aus Saarlouis nahmen an dem Appell teil.

Zscherpe stammt aus Mecklenburg-Vorpommern und ist als Unteroffizier mit Portepee in die Offizierslaufbahn gewechselt. Von Boostedt in Schleswig-Holstein wurde Zscherpe als Zugführer nach Bad Reichenhall versetzt und absolvierte auch früh eine Weiterbildung zum Munitionsfachmann. Weitere Verwendungen absolvierte er beim Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin, der deutsch-französischen Brigade sowie zuletzt beim (inzwischen im Operativen Führungskommando aufgegangenen) Territorialen Führungskommando in Berlin, wo er in der Abteilung zur Beaufsichtigung über alle Truppenübungsplätze tätig war. Nun ist er für den 11.600 Hektar großen Truppenübungsplatz Baumholder in Rheinland-Pfalz verantwortlich (Bericht folgt). sig