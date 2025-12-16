Ehrenamtliches Engagement Neuer Jugendtreff in Hoppstädten-Weiersbach eröffnet Niels Heudtlaß 16.12.2025, 17:00 Uhr

i Olga Veresokin hat den Jugendtreff in Hoppstädten-Weiersbach wieder eröffnet. Mit viel Einsatz will sie den Jugendlichen einen Ort für Austausch und Gemeinsamkeit bieten. Niels Heudtlaß

Im Haus der Jugend steht seit September an jedem Montag der Jugendraum offen für Kinder und Jugendliche. Erzieherin Olga Veresokin hat den Jugendtreff wiederbelebt. Dabei geht es um soziales Miteinander und Selbstbestimmung.

„Es brauchte in Hoppstädten-Weiersbach einen Ort für Jugendliche“, sagt Olga Veresokin. Und die ausgebildete Erzieherin ließ Worten Taten folgen. Im August dieses Jahres stellte sie ihre Idee der Gemeindeverwaltung des Doppelortes vor. Seit September 2025 ist er eröffnet – der Jugendtreff im Haus der Jugend direkt zwischen Grundschule und Gemeindezentrum in Hoppstädten-Weiersbach.







