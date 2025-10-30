Nach Schließung im September Neuer Investor für den Ferienpark Hambachtal gefunden? 30.10.2025, 11:52 Uhr

i Für den Ferienpark Hambachtal gibt es Hoffnung. Ein potenzieller Investor interessiert sich für die größte touristische Einrichtung im Kreis Birkenfeld. Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Verhandlungen über die Übernahme des Ferienparks Hambachtal durch einen neuen Investor wurden unter anderem am Mittwoch geführt. Doch es gibt noch einige Punkte, die zu klären sind. Mit einer Einigung vor Weihnachten wird nicht gerechnet.

Die Verhandlungen mit einem potenziellen neuen Investor für den insolventen Ferienpark Hambachtal in Oberhambach haben begonnen. Bei einem Termin in dem sanierungsbedürftigen Ferienpark am Mittwoch wurde die Übernahme des touristischen Flaggschiffs im Kreis Birkenfeld mit dem möglichen Investor besprochen.







