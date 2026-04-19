Neues von Steinbachtalsperre Neuer Hochbehälter erhöht eiserne Wasserreserve Kurt Knaudt 19.04.2026, 08:00 Uhr

i Großbaustelle bei Katzenloch Reiner Drumm

Das Bauwerk am Ortsrand von Katzenloch soll dazu dienen, einen Ausfall an der Steinbachtalsperre zu überbrücken. Der Hochbehälter schafft ein Fassungsvermögen von 4800 Kubikmetern. Das hilft bei der Versorgungssicherheit auch in trockenen Sommern.

Der Kreis Birkenfeld hat einige Schwachstellen. Zu seinen besonderen Stärken aber gehört die Wasserversorgung – was mit fortschreitender Klimaerwärmung immer wichtiger wird. In absehbarer Zeit verfügt der Wasserzweckverband sogar über so viel Reserven vom Lebensmittel Nummer eins, dass er einen Teil davon an benachbarte Verbandsgemeinden verkaufen kann.







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