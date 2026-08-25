Der Spatenstich für den Ökompark steht weiter aus. Doch der Zweckverband hat nun mit der neuen Mitgliederstruktur und der im vergangenen Herbst genehmigten Verbandsordnung erstmals seit 2023 wieder einen Haushalt beschlossen.
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Der Zweckverband Ökompark hat einstimmig einem neuen Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2026 zugestimmt. Zuvor befassten sich die Mitglieder aus den drei Heidegemeinden Rückweiler, Rohrbach und Fohren-Linden sowie des Landkreises und der Ortsgemeinde Gimbweiler mit dem Jahresabschluss für 2023.