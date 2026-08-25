Betriebe in der Krise? Neuer Haushalt für den Ökompark schreibt Kredite fort Sascha Saueressig 25.08.2026, 14:00 Uhr

i Von der Kreisstraße 60 – direkt hinter der Autobahnbrücke – aus erstrecken sich die Wiesen für den geplanten Anteil des Gewerbe- und Innovationsparks im künftigen Areal des Ökmparks. Im Hintergrund ist die Kirchturmspitze des Heidedoms in Rückweiler sowie die Windräder auf der Gemarkung Fohren-Lindens zu sehen. Sascha Saueressig

Der Spatenstich für den Ökompark steht weiter aus. Doch der Zweckverband hat nun mit der neuen Mitgliederstruktur und der im vergangenen Herbst genehmigten Verbandsordnung erstmals seit 2023 wieder einen Haushalt beschlossen.

Der Zweckverband Ökompark hat einstimmig einem neuen Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2026 zugestimmt. Zuvor befassten sich die Mitglieder aus den drei Heidegemeinden Rückweiler, Rohrbach und Fohren-Linden sowie des Landkreises und der Ortsgemeinde Gimbweiler mit dem Jahresabschluss für 2023.







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