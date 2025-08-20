Jetzt ist das Führungsteam im Morbacher Rathaus wieder komplett: Leon Schmitz heißt der neue Büroleiter im Morbacher Rathaus. Sein Vorgänger Daniel Schäfer hatte zeitgleich mit dem damaligen Bürgermeister und heutigen Landrat Andreas Hackethal die Morbacher Verwaltung am 28. Februar verlassen. Wer ist der neue Mann, der Bürgermeister Arianit Besiri, der ebenfalls noch frisch im Amt ist, künftig unterstützt?

Leon Schmitz ist 25 Jahre alt und stammt aus der Eifel. In der rund 1300 Einwohner zählenden Ortsgemeinde Orenhofen/VG Speicher wurde Schmitz im August 2024 vom Gemeinderat zum ehrenamtlichen Ortsbürgermeister gewählt. Dort habe er erste praktische Erfahrungen in der Lokalpolitik und mit Verwaltungshandeln erwerben können, sagt der ledige Schmitz, der Fußball und Motorradfahren zu seinen Hobbys zählt. Vor Antritt seiner Tätigkeit im Morbacher Rathaus hat er in Trier Politikwissenschaften studiert. Seine Bachelorarbeit müsse er noch abgeben, sagt er. Während des Studiums war er bereits bei der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik aktiv.

„Ich finde das Themenfeld in Morbach interessant“, begründet Schmitz seine Bewerbung für den Posten im Morbacher Rathaus. „Die Einheitsgemeinde ist etwas Besonderes“, sagt er. Nach den ersten drei Wochen im Morbacher Rathaus ist er positiv gestimmt. „Ich bin von der Belegschaft offen empfangen worden.“

Mit dem neuen Büroleiter will Bürgermeister Besiri auch die Aufgaben und Kompetenzen im Morbacher Rathaus neu ordnen. Schmitz soll als Bindeglied zwischen Besiri, Verwaltung und Politik fungieren und dabei den Bürgermeister enger begleiten, als es seine Vorgänger getan haben.

Zusätzlich soll die nächste Führungsebene im Rathaus mehr Aufgaben erhalten. Denn: „In der Verwaltung wachsen die Aufgaben“, sagt Besiri. „Es ist nicht mehr zeitgemäß, dass man Personalführung betreibt und gleichzeitig alleine die großen Projekte vorantreibt“, sagt Besiri. Schmitz sei dafür zuständig, Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen und die Prozesse so effizient wie möglich zu gestalten.

„Wir wollen moderner und digitaler werden für die Bürger“, verspricht Besiri. Die Organisation der Zentralabteilung wird auf mehrere Schultern verteilt. „Diesen Schritt sind andere Rathäuser bereits gegangen“, sagt der Bürgermeister. Ganz wichtig sei, dass Führung künftig mehr in den Abteilungen wahrgenommen wird.