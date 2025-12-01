Neuer Birkenfelder Grüngutplatz ist noch nicht eröffnet

Der neue Grüngutplatz am Ulmenhof sollte bereits seit Frühjahr dieses Jahres in Betrieb sein. Doch es kam zu Verzögerungen. Über die einzig mögliche Alternative, den Grüngutplatz am Steinertsweg, beschweren sich immer wieder Anwohner und Nutzer.
Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich sollte der neue Grüngutplatz für die Stadt Birkenfeld an einem Feldwirtschaftsweg auf einer Wiesenfläche nördlich des Ulmenhofs zwischen Birkenfeld und Rimsberg bereits im Frühjahr dieses Jahres eröffnet werden. Dazu gab der Birkenfelder Bauauschuss im September 2024 sein Einvernehmen.