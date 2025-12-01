Probleme am Steinertsweg Neuer Birkenfelder Grüngutplatz ist noch nicht eröffnet Niels Heudtlaß 01.12.2025, 17:00 Uhr

i Ein Anwohner kritisiert die Situation am Grüngutplatz im Steinertsweg. Auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Beschwerden von Anwohnern und Nutzern. Reiner Drumm. Rd

Der neue Grüngutplatz am Ulmenhof sollte bereits seit Frühjahr dieses Jahres in Betrieb sein. Doch es kam zu Verzögerungen. Über die einzig mögliche Alternative, den Grüngutplatz am Steinertsweg, beschweren sich immer wieder Anwohner und Nutzer.

Eigentlich sollte der neue Grüngutplatz für die Stadt Birkenfeld an einem Feldwirtschaftsweg auf einer Wiesenfläche nördlich des Ulmenhofs zwischen Birkenfeld und Rimsberg bereits im Frühjahr dieses Jahres eröffnet werden. Dazu gab der Birkenfelder Bauauschuss im September 2024 sein Einvernehmen.







Artikel teilen

Artikel teilen