Großer Andrang und deutsche Küche: Mit Schnitzel-Variationen und viel Musik hat Wirtin Diana Kebschull die Gastronomie im Tierpark Birkenfeld wiederbelebt. Nach der erfolgreichen Feier startet nun der reguläre Betrieb für hungrige Ausflügler.
Lesezeit 3 Minuten
Voll ist der Saal im hinteren Teil der Gaststätte – zahlreiche Gäste tummeln sich auch im Außenbereich auf der neu gestalteten Terrasse. Die Eröffnung der Gaststätte im Tierpark Birkenfeld sei ein „voller Erfolg“ gewesen, freut sich die neue Wirtin Diana Kebschull.