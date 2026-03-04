Deutsche Küche und Gesang Neue Tierpark-Gaststätte in Birkenfeld feiert Einstand nach Maß Niels Heudtlaß 04.03.2026, 15:30 Uhr

i Diana Kebschull bedankt sich in ihrer Ansprache bei allen, die geholfen haben. Bernhard Roth (Mitte), den "größten Tierparkfreund aller Zeiten", holte sie dafür sogar nach vorne. Gerhard Ding. GERHARD DING

Großer Andrang und deutsche Küche: Mit Schnitzel-Variationen und viel Musik hat Wirtin Diana Kebschull die Gastronomie im Tierpark Birkenfeld wiederbelebt. Nach der erfolgreichen Feier startet nun der reguläre Betrieb für hungrige Ausflügler.

Voll ist der Saal im hinteren Teil der Gaststätte – zahlreiche Gäste tummeln sich auch im Außenbereich auf der neu gestalteten Terrasse. Die Eröffnung der Gaststätte im Tierpark Birkenfeld sei ein „voller Erfolg“ gewesen, freut sich die neue Wirtin Diana Kebschull.







