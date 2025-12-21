Historisches Herrstein Neue Tafeln informieren über die Geschichte der Häuser 21.12.2025, 11:00 Uhr

Mit den neuen Infotafeln im Herrsteiner Ortskern kann man über einen QR-Code Informationen zu den einzelnen Gebäuden herunterladen. Die Tafel am Uhrturm lässt erkennen, dass das frühere Stadttor schon stand, als Amerika noch gar nicht entdeckt war.

Eine positive Bilanz zog der Förderverein Historischer Ortskern Herrstein in seiner Jahresversammlung. Der Vorsitzende Wolfgang Hey informierte in seinem Bericht darüber, dass seit der Gründung des Vereins im Jahre 2019 43 denkmalgeschützte Gebäude restauriert werden konnten.







