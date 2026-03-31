Saisoneröffnung Stadtpark
Neue Sportbox macht Lust aufs Spielen
Diese jungen Rollerfahrerinnen hatten ihren Spaß auf der Skaterbahn.
Diese jungen Rollerfahrerinnen hatten ihren Spaß auf der Skaterbahn.
Michael Greber

Saisoneröffnung im Stadtpark: Die Sonne schien, aber Temperaturen waren noch nicht so richtig frühlingshaft. Trotzdem kamen mehr als 150 Besucher.

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Vom Wetter nicht gerade begünstigt war die Saisoneröffnung im Stadtpark: Von frühlingshafter Wärme war man weit entfernt, immerhin blieb es weitgehend trocken, und die Sonne schien. Dennoch war der Skater- wie der Bikepark gut besucht, das Sportamt geht von etwa 150 jungen Besucherinnen und Besuchern aus.

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