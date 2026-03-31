Saisoneröffnung Stadtpark: Neue Sportbox macht Lust aufs Spielen
Saisoneröffnung Stadtpark
Neue Sportbox macht Lust aufs Spielen
Saisoneröffnung im Stadtpark: Die Sonne schien, aber Temperaturen waren noch nicht so richtig frühlingshaft. Trotzdem kamen mehr als 150 Besucher.
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Vom Wetter nicht gerade begünstigt war die Saisoneröffnung im Stadtpark: Von frühlingshafter Wärme war man weit entfernt, immerhin blieb es weitgehend trocken, und die Sonne schien. Dennoch war der Skater- wie der Bikepark gut besucht, das Sportamt geht von etwa 150 jungen Besucherinnen und Besuchern aus.