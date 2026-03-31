Saisoneröffnung Stadtpark Neue Sportbox macht Lust aufs Spielen 31.03.2026, 09:00 Uhr

i Diese jungen Rollerfahrerinnen hatten ihren Spaß auf der Skaterbahn. Michael Greber

Saisoneröffnung im Stadtpark: Die Sonne schien, aber Temperaturen waren noch nicht so richtig frühlingshaft. Trotzdem kamen mehr als 150 Besucher.

Vom Wetter nicht gerade begünstigt war die Saisoneröffnung im Stadtpark: Von frühlingshafter Wärme war man weit entfernt, immerhin blieb es weitgehend trocken, und die Sonne schien. Dennoch war der Skater- wie der Bikepark gut besucht, das Sportamt geht von etwa 150 jungen Besucherinnen und Besuchern aus.







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