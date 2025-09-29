Versammlung am Erbeskopf
Neue Schilder für den Nationalpark
Die touristische Beschilderung des Nationalparks soll verbessert und vereinheitlicht werden.
Die touristische Beschilderung des Nationalparks soll verbessert und vereinheitlicht werden. Das Verkehrsleitkonzept wurde jetzt in der kommunalen NLP-Versammlung vorgestellt.

Die beabsichtigte Verbesserung und Vereinheitlichung der touristischen Beschilderung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald und das lang erwartete Verkehrsleitkonzept waren Themen der NLP-Versammlung im Hunsrückhaus am Erbeskopf. Georg Bayer vom beauftragten Büro „traffi Consult“ in Ottweiler gab einen Zwischenstand der Planungen.

