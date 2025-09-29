Versammlung am Erbeskopf Neue Schilder für den Nationalpark 29.09.2025, 16:12 Uhr

Die touristische Beschilderung des Nationalparks soll verbessert und vereinheitlicht werden. Das Verkehrsleitkonzept wurde jetzt in der kommunalen NLP-Versammlung vorgestellt.

Die beabsichtigte Verbesserung und Vereinheitlichung der touristischen Beschilderung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald und das lang erwartete Verkehrsleitkonzept waren Themen der NLP-Versammlung im Hunsrückhaus am Erbeskopf. Georg Bayer vom beauftragten Büro „traffi Consult“ in Ottweiler gab einen Zwischenstand der Planungen.







