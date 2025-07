i Im Herbst 2025 soll die Tierparkgaststätte unter der neuen Pächterin eröffnen, wenn alles nach Plan läuft. Niels Heudtlaß

Die Neugestaltung des Tierparks in Birkenfeld war zwischenzeitlich etwas ins Stocken geraten. Im April sammelte der Birkenfelder und Mitorganisator der beliebten Tanztee-Veranstaltungen im Tierpark, Bernhard Roth rund 300 Unterschriften aus der Region. Roth und die Unterzeichner forderten vom Betreiberverein des Tierparks, die Modernisierung voranzutreiben. Zu den Unterzeichnern gehörte unter anderem auch der Landrat des Kreises Birkenfeld Miroslaw Kowalski (CDU). In diesem Sommer vermeldeten die Verantwortlichen des Tierparkvereins große Fortschritte. „Zweibedeutende Projekte zur ökologischen Aufwertung und pädagogischen Nutzung desAreals wurden in den letzten Monaten umgesetzt – auch wenn bei derRenaturierung des Stillbachs derzeit noch letzte Arbeiten ausstehen“, teilt die Verbandsgemeinde Birkenfeld in einer Pressemitteilung mit.

i Bereits seit 2023 läuft die Renaturierung des Stillbaches im Tierpark Birkenfeld. So sieht nun der fertige Bach aus. Niels Heudtlaß

Bereits 2023 habe im Rahmen der Aktion Blau Plus, ein Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz zur Optimierung von Gewässern, dieumfassende Renaturierung eines rund 150 Meter langen Bachabschnitts innerhalbdes Tierparks begonnen. „Ziel ist es, die ökologische Durchgängigkeit wiederherzustellenund den Naturraum nachhaltig zu entwickeln“, heißt es seitens der Verbandsgemeinde, die die Renaturierung verantwortet.

Grünes Klassenzimmer und Renaturierung sind abgeschlossen

Zweialte Teichanlagen seien zurückgebaut und durch einen naturnahen, geschwungenenBachverlauf ersetzt worden. Außerdem seien neue Durchlässe sowie ein Holzsteg fürBesucher errichtet worden. Zusätzlich habe die von der VG beauftragte Firma eine neue Teichanlage mit angepasster Bepflanzung und barrierearmenZugang umgesetzt.Die Gesamtkosten im Bereich des Tierparks belaufen sich der VG-Verwaltung zufolge auf über 300.000 Euro,wovon 90 Prozent durch das Land Rheinland-Pfalz gefördert würden. „Dieabschließende Fertigstellung und formale Abnahme ist für nach den Sommerferien2025 vorgesehen“, teilt die VG-Verwaltung mit. Grund dafür seien kleinere Restarbeiten, die noch erledigt werden müssten.

i Auch die Teichanlage im Tierpark Birkenfeld wurde erfolgreich renaturiert. Niels Heudtlaß

Auch bei der Tierpark-Gaststätte gebe es positive Neuigkeiten, teilt Bernhard Alscher, Vorsitzender des Tierparkvereins, gegenüber unserer Zeitung mit. Seit geraumer Zeit ist die Gaststätte außer für vereinzelte Veranstaltungen geschlossen – es fehlte ein Pächter, der die Gastronomie betreut. „Ein Vertrag mit einer neuen Pächterin liegt uns als Vorstand nun zur Abstimmung vor, wenn alles nach Plan läuft, haben wir ab Herbst eine neue Betreiberin“, sagt Alscher. Die neue Pächterin bringe reichhaltige Erfahrung aus dem Betrieb der Gasstätte „Alte Pleiner Mühle“ in Plein mit. „Wir freuen uns auf die neue Pächterin, die ein regionales Gastronomiekonzept im Tierpark etablieren will“, fügt Alscher hinzu. Der Tierparkverein plane die Gaststätte zu modernisieren. „Gemeinsam mit der Kirner Brauerei wird unter anderem eine Theke eingebaut“, kündigt der Vorsitzende an.

i Das Grüne Klassenzimmer im Tierpark Birkenfeld steht nun unter anderem für Schulklassen zur Verfügung. Niels Heudtlaß

Das Grüne Klassenzimmer sei fertig und stehe jetzt Schulklassen, Kita-Gruppen und Umweltbildnern zurVerfügung, teilt die VG-Verwaltung weiter mit. Drei Sitzreihen aus Muschelkalk-Quadersteinen bieten Platz füreine ganze Klasse. Von dort haben die Schüler den Blick auf ein überdachtes Pult mit Tafe l. Darüber hinaus errichtete der Tierparkverein dort einen Hasenstall und Hochbeete. „Der Hasenstall konnte mit tatkräftiger Unterstützung vomstädtischen Bauhof, Mitarbeiter Reiner Schuch sowie dem ehrenamtlichen HelferFlorian Biegel, der sich täglich für den Tierpark engagiert, aufgebaut undinstalliert werden“, schreibt die VG-Verwaltung in ihrer Pressemitteilung. Um den Tieren künftig Schatten zu bieten und denangrenzenden Hang zu begrünen, seien darüber hinaus drei Obstbäume sowie bodendeckendePflanzen angeschafft worden.

So soll es in Zukunft im Tierpark Birkenfeld weitergehen

Doch damit sind die Planungen des Tierparkvereins, die auf einem Konzept der Agentur Pluswerte aus Hamm aus dem Jahr 2023 beruhen, jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Die Errichtung eines Streichelzoos auf der Wiese zwischen den beiden über den Wasserlauf führenden Wegen sowie der Bau eines Spielplatzes in dem Bereich direkt vor der Terrasse der Gaststätte stehen noch auf der Agenda des Tierparkvereins. Die Finanzierung sei größtenteils bereits gesichert, sagt Alscher. In den nächsten Wochen solle außerdem eine automatische Zählstelle nahe dem Eingang eingerichtet werden, um die Besucherzahlen zu messen.

Für die Zukunft gibt es große Pläne, um den Tierpark zu einem regionalen Erlebnis zu machen. „Wir wollen, was den Tierbestand angeht, auf eine Mischung aus gefährdeten, heimischen Haustierrassen, etwa bestimmte Hühner-, Ziegen- und Kaninchenarten, sowie heimischen Amphibienarten wie den Molch und die Ringelnatter setzen“, teilte der Tierparkvorsitzende im Mai gegenüber unserer Zeitung mit.

Doch trotz sichtbarer Fortschritte bittet der Tierparkverein die Birkenfelder weiter um Geduld. „Es geht nur zäh voran, uns fehlen immer noch Helfer und teils auch die finanziellen Möglichkeiten“, sagt Alscher. Es hänge viel an der Modernisierung des Tierparks. „Wir brauchen diesen Zugang zur heimischen Natur und müssen dabei das gesamte Ökosystem im Blick behalten.“ Deswegen sei es wichtig, die Rückendeckung der Bevölkerung zu haben, auch wenn es mal nicht so schnell wie gewünscht vorangehe.