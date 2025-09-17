Rustikal, regional, gemütlich Neue Pächterin belebt Rothenburghütte in Hattgenstein 17.09.2025, 17:00 Uhr

i Die neue Pächterin Virginia Petri hat den Hattgensteiner Ortsbürgermeister Dieter Schulte sowohl mit ihrem Konzept als auch ihrer großen Motivation überzeugt. Niels Heudtlaß

Mit ihrer Lage direkt an der Traumschleife „Rund um den Zauberwald“ zieht die kleine Gastronomie am Hattgensteiner Aussichtsturm sowohl Wanderer als auch Einheimische an. Mit diesem Konzept will Virginia Petri dem Ausflugsort neues Leben einhauchen.

Für viele Monate war Stille in die Rothenburghütte in Hattgenstein eingekehrt: Nach verschiedenen Problemen mit dem bisherigen Pächter hatte der Hattgensteiner Ortsgemeinderat diesem Ende 2024 gekündigt. „Es war sehr schade, dass wir diese Konsequenz ziehen mussten, die Rothenburghütte hat eine große Bedeutung für den Ort sowohl touristisch als auch für Besucher aus der Region“, sagt Ortsbürgermeister Dieter Schulte.







