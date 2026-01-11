Neue Kirchengemeinde entzündet gemeinsam die Kerzen

In Sien war zu einem Familiengottesdienst in die evangelische Kirche eingeladen, um den Auftakt der fusionierten Gemeinde Nahe-Glan zu feiern. Seit 1. Januar gehören Grumbach, Medard, Niederalben, Offenbach am Glan und Weierbach zusammen.
Der Familiengottesdienst am Samstagnachmittag in der evangelischen Kirche in Sien brachte viele Menschen aus den Orten der neuen Evangelischen Kirchengemeinde Nahe-Glan zusammen. Seit dem 1. Januar gehören Grumbach–Herren-Sulzbach, Medard-Wiesweiler, Niederalben-Niedereisenbach, Offenbach am Glan und Weierbach-Sien offiziell zusammen.