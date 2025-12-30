Idar-Obersteiner Domizil Neue Jugendherberge soll bis April fertig sein 30.12.2025, 06:00 Uhr

i Die stählerne Außentreppenanlage an der Jugendherberge Alte Treibe steht bereits, die Dämmung ist abgeschlossen, die Innenarbeiten gehen nach der Weihnachtspause in die Schlussphase. Stefan Conradt

Es ist ein ehrgeiziges und auch teures Projekt: Die Jugendherberge Idar-Oberstein wird derzeit für 6,5 Millionen Euro saniert. Ab Mai soll sie wieder gebucht werden können und jährlich bis zu 25.000 Besucher in die Schmuckstadt locken.

Die Sanierung der Jugendherberge Alte Treibe in Idar-Oberstein schreitet zügig voran und liegt nach Angaben von Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) Rheinland-Pfalz/Saarland, im – zwischenzeitlich angepassten – Zeit- und auch im Kostenrahmen: „Aktuell gehen wir von der Fertigstellung im März oder April aus.







