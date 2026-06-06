Beirats für Migration wählt
Neue Ideen für das Fest der Nationen in Idar-Oberstein
Bürgermeister Friedrich Marx (links im Bild) gratuliert Martin Lehmann zu seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden des Beirats für Mig
Bürgermeister Friedrich Marx (links im Bild) gratuliert Martin Lehmann zu seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden des Beirats für Migration und Integration.
Thomas Brodbeck

Beirats für Migration und Integration der Stadt Idar-Oberstein hat in Martin Lehmann einen neuen Vorsitzenden gewählt. Der appelliert an Beiratsmitglieder und Stadtspitze, mehr zu tun, um das Miteinander in der Edelsteinstadt zu verbessern.

Lesezeit 2 Minuten
In der jüngsten Sitzung des Beirates für Migration und Integration standen Neuwahlen sowie interessante Neuigkeiten auf der Tagesordnung. So musste nach dem Wegzug von Arslan Muneeb ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Gewählt wurde Martin Lehmann, der beim DRK im Rettungsdienst arbeitet.

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