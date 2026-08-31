Ärger um Neubau in Leitzweiler
Neue Firma für Glasüberdachung am Eingang gesucht
Zwischen den beiden Gebäudeteilen des neuen Leitzweilerer Dorfgemeinschaftshauses soll über dem Haupteingang zum Saal ein Glasda
Zwischen den beiden Gebäudeteilen des neuen Leitzweilerer Dorfgemeinschaftshauses soll über dem Haupteingang zum Saal ein Glasdach als Wetterschutz auch für die an der Straße liegende Bushaltestelle installiert werden. Die beauftragte Firma hat den Auftrag jedoch zurückgegeben, da sie die Vorgaben des Statikers nicht umsetzen kann.
Benjamin Werle

Der Neubau des Leizweilerer Dorfgemeinschaftshauses zieht sich. Ursprünglich wollte der Rat 2023 und 2024 Abriss, Neubau und neues Umfeld durchziehen. Doch vom ersten Architekturbüro, das sich auflöste, bis zur Qualität der Ausführung hapert es.

Lesezeit 3 Minuten
Der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Leitzweiler dauert. Und auch wenn der Innenausbau weitestgehend abgeschlossen ist, gibt es an den Außenanlagen noch einiges zu tun. So ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats neben dem – nicht öffentlichen – Verkauf von Grundstücken an den Zweckverband Ökompark auch um eine Information und die Vergabe der nächsten Aufträge für das Bürgerhaus.
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