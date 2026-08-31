Der Neubau des Leizweilerer Dorfgemeinschaftshauses zieht sich. Ursprünglich wollte der Rat 2023 und 2024 Abriss, Neubau und neues Umfeld durchziehen. Doch vom ersten Architekturbüro, das sich auflöste, bis zur Qualität der Ausführung hapert es.
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Der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Leitzweiler dauert. Und auch wenn der Innenausbau weitestgehend abgeschlossen ist, gibt es an den Außenanlagen noch einiges zu tun. So ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats neben dem – nicht öffentlichen – Verkauf von Grundstücken an den Zweckverband Ökompark auch um eine Information und die Vergabe der nächsten Aufträge für das Bürgerhaus.