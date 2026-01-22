ÖPNV in Idar-Oberstein Neue E-Busse stehen kurz vor dem Start Stefan Conradt 22.01.2026, 15:00 Uhr

i Seit dem Jahr 2012 hat BYD weltweit mehr als 100.000 Elektrobusse ausgeliefert. Jetzt fahren sie bald auch in Idar-Oberstein. Spielvogel/BYD

Mit dem Einsatz von 20 neuen Elektrobussen geht der Nahverkehrsbetrieb Birkenfeld neue Wege im ÖPNV. Die Fahrzeuge des chinesischen Herstellers BYD werden am Freitag in der Messe Idar-Oberstein vorgestellt.

Seit der Gründung im Jahr 2022 nimmt der Nahverkehrsbetrieb Birkenfeld (NVB) eine wichtige Rolle im Öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV) ein. Mit 80 Mitarbeitern und 54 Bussen bedient das junge Unternehmen einen wichtigen Teil des Landkreises Birkenfeld und die Stadt Idar-Oberstein.







