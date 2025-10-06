Vom Leben auf der Heide Neue Dorfchronik erzählt die Geschichte von Leitzweiler Karsten Schultheiß 06.10.2025, 15:00 Uhr

i Von links: 1. Beigeordneter Mario Ley, Schriftleiter Edgar Schäfer, Autor Matthias Alles und VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser stellten gemeinsam die Dorfchronik vor. Karsten Schultheiß

Von gefährlichen Lausbubenstreichen über einen Offizier mit Herz bis zu einem Gefängnisausbruch mit Folgen: Viel spannende Geschichte finden sich in der neuen Leitzweilerer Dorfchronik von Matthias Alles.

Mehr Besucher, als Leitzweiler Einwohner hat, strömten am Sonntagabend ins Gemeinschaftshaus der Nachbargemeinde Hahnweiler, weil der eigene Neubau noch nicht fertig ist. Den Anlass bot die Vorstellung der Chronik des 107-Seelen-Orts, die Autor Matthias Alles mit dem Untertitel „Ein Dorf erzählt vom Leben auf der Heide“ versah, womit er nicht zu viel verspricht: Immer wieder richtet er den Blick auf die Pfarrgemeinde, die den zentralen ...







