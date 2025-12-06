Einweihung am Talweiherplatz Neue digitale Fahrgastanzeige für den ZOB in Birkenfeld Niels Heudtlaß 06.12.2025, 09:00 Uhr

i Von Links: RNN-Geschäftsführerin Silke Meyer, Sohn Max in Vertretung für VG-Bürgermeister Matthias König, Landrat Miroslaw Kowalski und Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel eröffneten mit einem Scherenschnitt die neuen Informationstafeln am Birkenfelder ZOB. Niels Heudtlaß

Auf den zwei neuen Anzeigetafeln können Fahrgäste am Talweiherplatz in Echtzeit nachverfolgen, wie lange sie auf ihren Bus warten müssen. Dazu werden aktuelle Fahrdaten der Busse verarbeitet. Weitere Standorte im Kreis Birkenfeld sollen hinzukommen.

Die Linie 823 nach Baumholder fährt jede Sekunde ein, die 880 nach Börfink braucht noch etwas und um 15.03 Uhr kommt der Bus nach Heimbach. All diese Informationen können Fahrgäste seit Mittwoch an den zwei neuen digitalen Anzeigetafeln am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Birkenfeld in Echtzeit ablesen.







