Neue digitale Fahrgastanzeige für den ZOB in Birkenfeld

Auf den zwei neuen Anzeigetafeln können Fahrgäste am Talweiherplatz in Echtzeit nachverfolgen, wie lange sie auf ihren Bus warten müssen. Dazu werden aktuelle Fahrdaten der Busse verarbeitet. Weitere Standorte im Kreis Birkenfeld sollen hinzukommen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Linie 823 nach Baumholder fährt jede Sekunde ein, die 880 nach Börfink braucht noch etwas und um 15.03 Uhr kommt der Bus nach Heimbach. All diese Informationen können Fahrgäste seit Mittwoch an den zwei neuen digitalen Anzeigetafeln am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Birkenfeld in Echtzeit ablesen.