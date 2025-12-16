Sitzung des Inklusionsbeirats Neue Bushaltestelle am Rennweg in Birkenfeld geplant Niels Heudtlaß 16.12.2025, 11:00 Uhr

i Links, wo aktuell noch ein Bauzaun steht, könnte in Zukunft ein Bus warten - falls der LBM der Maßnahme zustimmt. Reiner Drumm. Rd

Anwohner fordern schon länger eine Bushaltestelle am Rennweg. Der neue Inklusionsbeirat der VG hat sich das nun auf die Agenda gesetzt. Zwei Behindertenparkplätze in der Bahnhofsstraße sollen ebenfalls auf Bestreben des Beirats eingerichtet werden.

Eine Bushaltestelle an der Kreuzung Rennweg, Bergstraße und L170 Richtung Dienstweiler in Birkenfeld – das fordert der Inklusionsbeirat der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld. Denn aktuell ist es für die Anwohner vor allem im Rennweg schwer, ihre Besorgungen zu erledigen, wenn sie nicht oder nur eingeschränkt mobil sind „Die Strecke in die Stadt, zu den Einkaufsmöglichkeiten und Arztpraxen, ist Menschen, die nicht gut zu Fuß sind und kein Auto ...







