Alles rund ums Bügeleisen Neue Ausstellung im Landesmuseum Birkenfeld startet Niels Heudtlaß 13.05.2026, 15:38 Uhr

i Museumsmitarbeiterinnen Isolde Krieger und Heidemarie Diehl präsentieren einige der Exponate der neuen Daueraustellung. Ziemlich schwer sind die historischen Bügeleisen. Niels Heudtlaß

Bügeleisen aus verschiedensten Epochen, beheizt mit glühendem Metall, erhitzten Steinen oder Spiritus – die technische Entwicklung der Bügeleisen zeugt von Erfindergeist. Vom chinesischen Pfanneneisen aus der Antike bis zu elektrischen Exoten.

Das Landesmuseum Birkenfeld eröffnet am Sonntag, 17. Mai, ab 14 Uhr eine neue Dauerausstellung. Zu entdecken gibt es Bügeleisen aus allen Epochen, in allen Formen und Farben. In allen Formen und Farben? Ja, denn auf dem Weg zu dem modernen Bügeleisen, das heute noch in zahlreichen Haushalten zu finden ist, hat das Wäscheglätten viele Entwicklungen durchgemacht, in verschiedenen Kulturkreisen wurde auf verschiedene Arten gebügelt.







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