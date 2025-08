Der Inklusionsbeirat der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld hat sich konstituiert. Bisher setzte sich Emil Morsch (SPD), Behindertenbeauftragter der Verbandsgemeinde Birkenfeld, als Einzelkämpfer für die Rechte und Bedürfnisse behinderter Menschen im Gebiet der VG ein. Nun soll der neue Beirat gemeinsam „zur Verwirklichung einer umfassenden Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und zur Wahrnehmung der Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderungen“ im Verbandsgemeindebetrieb beitragen, wie in der Satzung des Inklusionsbeirats steht. Neben Morsch, der als Behindertenbeauftragter den Vorsitz des neuen Gremiums übernimmt, gehören dem Inklusionsbeirat mit Nikolaus Feis (CDU) und Uta Schmitt (SPD) zwei Mitglieder aus den Reihen des Verbandsgemeinderates an. Außerdem sind Mirko Herrmann und Heike Kleiner als Mitglieder aus der Einwohnerschaft der VG Teil des Inklusionsbeirats.

Mirko Herrmann als zweiter Vorsitzender gewählt

Herrmann wurde von der neuen Vertretung behinderter Menschen in der VG Birkenfeld als zweiter Vorsitzender gewählt. „Ich bin selbst querschnittgelähmt und sitze im Rollstuhl, ich kenne also viele der Stellen im Verbandsgemeindegebiet, die nicht barrierefrei sind, aus eigener Erfahrung“, sagt Herrmann. In diesem Bereich sieht der Brückener in der VG Birkenfeld „großen Handlungsbedarf“. Als Beispiel nennt der die Durchführung der Bundestagswahl in Brücken: „Das Wahllokal in Brücken war nicht barrierefrei, ich konnte also an meinem Wohnort nicht wählen gehen“, berichtet Herrmann. „Ich finde es sehr wichtig, dass die VG nun einen Inklusionsbeirat eingerichtet hat, und ich werde mich als Mitglied dafür einsetzen, dass die Rechte behinderter Menschen nun mehr in den Fokus geraten.“ Ebenso werde er als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Hier macht Herrmann ein Angebot an Menschen, die erst seit Kurzem, zum Beispiel durch einen Unfall, mit einer Behinderung leben müssen: „Ich kenne das aus eigener Erfahrung, nach dem Unfall fragst du dich: Wie soll es nun mit meinem Leben weitergehen.“ Menschen, die vor dieser Frage stehen, möchte Herrmann anbieten, sich an ihn zu wenden. „Ich werde in Zukunft als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, zeigen, dass das Leben weitergeht und den betroffenen Menschen Perspektiven aufzeigen.“

Auch Heike Kleiner kennt aus eigener Erfahrung die Hürden, die unnötigerweise für behinderte Menschen im Alltagsleben aufgebaut werden. „Ich bin schwerbehindert, und mir sind schon so oft Steine in den Weg gelegt worden“, sagt die Oberhambacherin. Erst vor Kurzem habe sie ein Konzert im Frankfurter Stadion besuchen wollen und die Karten am Ende abgeben müssen. „Das Stadion war nur in einem kleinen Bereich barrierefrei, es gab keinen Aufzug und keine Ansprechpartner, an die ich mich wenden konnte, das hat mich enttäuscht“, berichtet sie. Auch diese Erfahrung habe sie motiviert, sich für den Inklusionsbeirat zu melden. „Ich sehe auch in der VG Birkenfeld Handlungsbedarf und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass behinderte Menschen in Zukunft hier weniger diese Erfahrungen machen müssen“, sagt Kleiner. Dabei sei es immer wichtig, zu betonen, dass nicht jedem seine Behinderung anzusehen sei.

Welche Ziele sich der Inklusionsbeirat setzt

Uta Schmitt hat als Schulleiterin der Grundschule Birkenfeld, die eine sogenannte Schwerpunktschule ist, also eine Schule, die Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam unterrichtet, bereits Vorerfahrung im Themenbereich Inklusion. „Behinderte Menschen müssen in ihrer Teilhabe in der Gesellschaft unterstützt werden“, fordert sie. Dazu müsse das Thema sichtbarer in der Bevölkerung werden. „Schon von Kindesbeinen an muss der Weg zu gleichen Möglichkeiten geebnet werden.“ Es gebe erheblichen Handlungsbedarf in der VG Birkenfeld. So bringt Schmitt ins Gespräch, öffentliche Dokumente der Verbandsgemeinde in einfacher, in einer für jeden verständlichen Sprache auszugeben.

„Es ist sehr wichtig, dass wir als VG nun einen Inklusionsbeirat eingerichtet haben. Es gibt viele Fragen in diesem Bereich, mit denen behinderte Menschen, aber auch Senioren tagtäglich konfrontiert werden. Da braucht es Ansprechpartner“, sagt Nikolaus Feis. Feis sind vor allem die Schwierigkeiten bei der Beantragung eines Schwerbehindertenausweises ein Dorn im Auge. Zuständig ist hier das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz in Trier. Die Antragsstellung sei mühselig, die telefonische Erreichbarkeit ausbaufähig und die Bearbeitungsdauer viel zu lang, fasst er zusammen.

Der Inklusionsbeirat habe sich während seiner konstituierenden Sitzung bereits erste Ziele gesetzt, teilt Vorsitzender Morsch mit. „Dazu zählt auch, dass wir Menschen dabei beraten wollen, wie sie einen Schwerbehindertenausweis beantragen können, und ihnen Hilfe bei der Antragsstellung und bei dem Kontakt zur Behörde anbieten.“

Außerdem sei eine Art „Sorgentelefon“ geplant. Dort soll regelmäßig ein Ansprechpartner aus dem Inklusionsbeirat zu erreichen sein, der zum Beispiel bei Computerproblemen, in der Prävention und Opferwerdung von Betrugsmaschen, die auf ältere und behinderte Menschen abzielen, und bei allem rund um das Internet – von Behördenauftritten bis zu Online-Anträgen – Hilfe anbietet. Ebenfalls geplant seien regelmäßige Sprechstunden des Inklusionsbeirats, während derer behinderte Menschen oder Senioren mit allen Problemen rund um das Thema Inklusion auf das Gremium zukommen könnten.

Bereits im August wolle der Inklusionsbeirat eine Begehung der Stadt Birkenfeld umsetzen, bei der die Mitglieder die Problemstellen in Sachen Barrierefreiheit in der Kreisstadt finden und in Augenschein nehmen wollen, kündigt Morsch an. Das Büro des Inklusionsbeirats befindet sich in der Schneewiesenstraße 20 in Birkenfeld.