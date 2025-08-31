Die Vorbereitungen für die 26. Auflage des Bauern- und Kunsthandwerkermarktes in Berglangenbach laufen auf Hochtouren. 77 Beschicker und Vereine haben ihr Kommen bislang zugesagt. Die Feuerwehr übernimmt wieder Einweisung und den Shuttlebusverkehr.

Nach dem Jubiläumsmarkt im Vorjahr steht auch in diesem Jahr die Vereinsgemeinschaft, Ortsgemeinde und VG am zweiten Septemberwochenende wieder bereit, um den Besuchern einen ansprechenden Bauern- und Kunsthandwerkermarkt zu bieten.

Die Vorbereitungen für Sonntag, 14. September, laufen auf Hochtouren. Es werden wieder mehr als 70 Stände Lebensmittel, Kunsthandwerk, Deko-Artikel und vieles mehr zum Kauf angeboten. „Wir haben aktuell 77 Zusagen“, berichtet Ortsbürgermeister Kurt Jenet aus der jüngsten Sitzung der 16-köpfigen Vorbereitungskomitees.

In Sachen Sicherheit habe man in diesem Jahr einige Anpassungen vornehmen müssen, da die Auflagen dies für die Genehmigung erforderten, erläutert Jenet. „Wir haben keine Betonblöcke, aber in der Bergstraße wird ein Traktor quergestellt, um ein Einfahren in den Markt zu verhindern“, erklärt der Ortschef. Parallel wird die Feuerwehr wieder oberhalb der Ortslage die Einweisung auf den Wiesen für die Besucher übernehmen und die Parkflächen zuweisen. Die Kreisstraße nach Berglangenbach auf die L 347 wird für den Verkehr Ortsausgangs wieder zur Einbahnstraße und der Besucherverkehr wird kurz vor Fohren-Linden über einen Wirtschaftsweg zu den Parkflächen geführt. „Wir werden auch wieder zwei Shuttlebusse von Heimbach und vom Parkplatz in die Ortsmitte einsetzen, die von der Feuerwehr koordiniert werden“, sagt Jenet.

„Die Strohballen sind an der Straße platziert und geschmückt und das Banner aufgestellt. Der Bauernmarkt kann kommen.“

Kurt Jenet, Ortsbürgermeister Berglangenbach

Bei den Standbetreibern gibt es nach dem Wegfall der Wildgerichte nun einen zusätzlichen Stand mit Spießbraten sowie einen weiteren, an dem es Forellen gibt. Aber auch die bewährten Angebote wie Eckersweilerer Waffeln, Pizza, Burger, frisches Brot, Crêpes oder Baumstriezel sind wieder dabei. Dazu gibt es selbst Gemachtes aus Keramik oder aus Holz sowie selbst Genähtes. Aber auch Latwerge, Schwarzwälder Schinken, Honig, Knoblauch oder Obstbrände und Schnäpse. Auch ein Stand mit selbst gebrautem Bier aus Saarbrücken ist auf dem Markt präsent.

Maurice Eickhoff wird erneut mit der Motorsäge Kunstwerke aus Holzblöcken heraussägen, während ein Korbflechter an andere Stelle seine Kunst vorführt. Kunstschmied Reinhold Götten ist wieder mit von der Partie. Zudem hat er einen Tisch aus Edelstahl und einer Granitplatte entworfen, der als Hauptpreis der diesjährigen Tombola verlost wird. „Der Tisch hat einen Wert von rund 600 Euro“, berichtet Kurt Jenet. Der Erlös aus der Tombola soll einerseits für den weiteren Ausbau des Kinderspielplatzes hinter der Markthalle genutzt werden und ein zweiter Teil wird an einen Hilfsverein in Freisen gespendet.

Wolle von Alpakas

Apropos Kinderspielplatz: Da die Arbeiten nach dem Einbau eines neuen Regenrückhalts am verrohrten Bach unter dem Grund des Spielplatzgeländes noch nicht abgeschlossen werden konnten, ist für die Kinder das Angebot in diesem Jahr etwas eingeschränkt. Es gibt Kinderschminken im Bürgersaal und hinter der Markthalle werden auch Alpakas und die von ihnen gewonnene Wolle zum Bestaunen ihren Platz finden. Sie müssen sich das Gelände wiederum mit einem modernen Harvester teilen, der den Besuchern einen Einblick in die Holzernte geben wird.

In der Markthalle selbst wird VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser um 11 Uhr die Eröffnung des Bauernmarktes übernehmen. Musikalisch wird der Tag vom Musikverein Hoppstädten sowie dem MV Germania aus Ruschberg umrahmt. Nachmittags warten wieder mehr als neun Dutzend Kuchen auf hungrige Abnehmer. Nun muss nur noch das Wetter passen, ist Jenet überzeugt. Der Eintritt und das Parken am Sonntag, 14. September, sind frei.