Areal in Niederhosenbach
Neubaugebiet „Auf Hinzerich“: Anfragen liegen vor
Auf 10,7 Hektar entstanden im Neubaugebiet 14 Bauplätze in toller Umgebung.
Auf 10,7 Hektar entstanden im Neubaugebiet 14 Bauplätze in toller Umgebung.
Klaus Dieter Lang

Das Neubaugebiet „Auf Hinzerich“ in Niederhosenbach stellte Volker Schwinn vom Bauamt der VG Herrstein-Rhaunen im Gemeinderat vor. Anfragen liegen bereits vor.

Lesezeit 2 Minuten
In der vergangenen Sitzung des Gemeinderates stellte Volker Schwinn vom Bauamt der VG Herrstein-Rhaunen die angefallenen Kosten pro Quadratmeter im Neubaugebiet „Auf Hinzerich“ vor. In der Summe ergab sich für Grundstückskauf, Planung, Straßenbau, Erschließung und anderes ein Pauschalpreis von 86,97 Euro, sodass der Gemeinderat einen pauschalen Verkaufspreis von 87 Euro pro Quadratmeter beschloss.
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