Ortsentwicklung Kirschweiler
Neubaugebiet „Angewann“ sorgt weiter für Diskussionen
Das geplante Neubaugebiet "Angewann", das westlich der Ortsgemeinde entstehen soll, sorgt in Kirschweiler weiter für Diskussione
Das geplante Neubaugebiet "Angewann", das westlich der Ortsgemeinde entstehen soll, sorgt in Kirschweiler weiter für Diskussionen.
Karl-Otto Dreher (Archiv)

Ortsbürgermeister Christoph Benkendorff freut sich über „regen Austausch“ und ruft Kritiker zum Miteinander auf, statt hinter den Kulissen für Unruhe zu sorgen.

Lesezeit 3 Minuten
In Kirschweiler gibt es weiterhin Kritik an der Ortsentwicklung, speziell an der Umsetzung des seit langem geplanten Neubaugebiets „Angewann“. Eine Bürgerinitiative („Angewann stoppen“) macht weiterhin – vor allem im Internet – Stimmung gegen das Vorhaben, bezweifelt die Notwendigkeit angesichts vieler freier Baugrundstücke in der Ortslage und befürchtet negative Auswirkungen wie mehr Verkehr in Wohnlagen und Starkregengefährdung durch ...

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren