Ortsentwicklung Kirschweiler Neubaugebiet „Angewann“ sorgt weiter für Diskussionen Stefan Conradt 19.02.2026, 15:00 Uhr

i Das geplante Neubaugebiet "Angewann", das westlich der Ortsgemeinde entstehen soll, sorgt in Kirschweiler weiter für Diskussionen. Karl-Otto Dreher (Archiv)

Ortsbürgermeister Christoph Benkendorff freut sich über „regen Austausch“ und ruft Kritiker zum Miteinander auf, statt hinter den Kulissen für Unruhe zu sorgen.

In Kirschweiler gibt es weiterhin Kritik an der Ortsentwicklung, speziell an der Umsetzung des seit langem geplanten Neubaugebiets „Angewann“. Eine Bürgerinitiative („Angewann stoppen“) macht weiterhin – vor allem im Internet – Stimmung gegen das Vorhaben, bezweifelt die Notwendigkeit angesichts vieler freier Baugrundstücke in der Ortslage und befürchtet negative Auswirkungen wie mehr Verkehr in Wohnlagen und Starkregengefährdung durch ...







