Wo bislang die alte Lidl-Filiale stand, soll in Rhaunen bis Herbst 2026 ein moderner Neubau entstehen.
Sebastian Schmitt

Bis Lidl im neuen Gebäude wieder eröffnet, dauert es noch etwas. Auf der Baustelle in Rhaunen wird kräftig gearbeitet, damit im Herbst eröffnet werden kann. Die rundumerneuerte Filiale soll deutlich größer werden und mehr frische Produkte bieten.

In Rhaunen geht es beim Lidl-Standort sichtbar voran: Nach dem Abriss der bisherigen Filiale soll an gleicher Stelle ein moderner Neubau entstehen. Das Unternehmen bestätigte auf Anfrage, dass der Markt komplett neu errichtet wird, um den Kunden künftig attraktivere Einkaufsbedingungen und mehr Komfort zu bieten.

