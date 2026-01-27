Anspruch auf Ganztagsbetreuung Netzwerk soll in Idar-Oberstein Gesetz mit Leben füllen Vera Müller 27.01.2026, 13:00 Uhr

i Jugendamtsleiter Michael Schweizer (stehend) freute sich über das große Interesse an der Auftaktveranstaltung zum Ganztagsförderungsgesetz in der Göttenbach-Aula. Hosser

Die Zeit drängt: Die Stadt Idar-Oberstein muss den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Kindern umsetzen – erstmals in den Herbstferien 2026. Ein starkes Netzwerk unter Regie des Jugendamtes soll diese herausfordernde Aufgabe übernehmen.

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern auch in den Ferien und an Freitagnachmittagen rückt näher: Start ist im August dieses Jahres. Vor diesem Hintergrund hatte das Jugendamt Idar-Oberstein in Zusammenarbeit mit Sabrina Hund und Marian Müller vom Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz (ISM gGmbH), die bei der Konzeptentwicklung unterstützen, zu einer Informationsveranstaltung für den Bereich Feriengestaltung ...







Artikel teilen

Artikel teilen