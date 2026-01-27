Anspruch auf Ganztagsbetreuung
Netzwerk soll in Idar-Oberstein Gesetz mit Leben füllen
Jugendamtsleiter Michael Schweizer (stehend) freute sich über das große Interesse an der Auftaktveranstaltung zum Ganztagsförderungsgesetz in der Göttenbach-Aula.
Hosser

Die Zeit drängt: Die Stadt Idar-Oberstein muss den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Kindern umsetzen – erstmals in den Herbstferien 2026. Ein starkes Netzwerk unter Regie des Jugendamtes soll diese herausfordernde Aufgabe übernehmen.    

Lesezeit 3 Minuten
Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern auch in den Ferien und an Freitagnachmittagen rückt näher: Start ist im August dieses Jahres. Vor diesem Hintergrund hatte das Jugendamt Idar-Oberstein in Zusammenarbeit mit Sabrina Hund und Marian Müller vom Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz (ISM gGmbH), die bei der Konzeptentwicklung unterstützen, zu einer Informationsveranstaltung für den Bereich Feriengestaltung ...

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren