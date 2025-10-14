Früher als geplant Netto in Idar bleibt geschlossen 14.10.2025, 09:30 Uhr

i Die Filiale in Idar bleibt geschlossen. Ein Wasserschaden besiegelte das Schicksal des Ladens in der Fußgängerzone. Hosser

In Idar kann man keine Brötchen mehr kaufen: Das Netto hat geschlossen, und das früher als erwartet.

Erst hieß es im Juni, dass die Netto-Filiale in der Hauptstraße 72 in der Fußgängerzone Idar mit einer Verkaufsfläche von 912 Quadratmetern zum 13. Dezember geschlossen werden soll. Nun machte ein Wasserschaden vor 14 Tagen infolge starker Regenfälle eine sofortige Schließung nötig, informiert das Unternehmen, das in Oberstein und in Tiefenstein zwei Filialen betreibt, auf Nachfrage unserer Zeitung.







