Vor 80 Jahren, am 17. März 1945, erreichten die ersten US-Truppen Birkenfeld. In den Folgetagen besetzten sie Baumholder, Rhaunen und Idar-Oberstein. In einer neuen Serie beleuchtet Axel Redmer die damaligen Geschehnisse an der oberen Nahe.

Zwölf Jahre hatten die Nationalsozialisten Deutschland fest im Griff. Doch nachdem die Ardennenoffensive, durch die die Nachschublinien der US-Armee vom Hafen in Antwerpen abgeschnitten werden sollten, Anfang 1945 scheiterte, zeichnete sich ein baldiges Ende des Zweiten Weltkriegs und damit der NS-Diktatur ab, zumal schon die Rote Armee die östliche Reichsgrenze erreicht hatte.

Daran änderten auch die in immer kürzeren Abständen und mit wachsender Eindringlichkeit vorgetragenen Durchhalteappelle von Adolf Hitler und Joseph Goebbels nichts mehr. An den gebetsmühlenartig beschworenen „Endsieg“ glaubte in der Nahe-Hunsrück Region kaum noch jemand. Nicht einmal die örtliche Nazi-Führung.

Am 8. März 1945 hatte Hitler den Druck auf seine Soldaten weiter erhöht und gedroht: „Wer in Gefangenschaft gerät, ohne verwundet zu sein, [...] hat seine Ehre verwirkt.“ Anders als die Soldaten an der Front, ließen sich die NS-Funktionäre in der Region zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr vom „größten Feldherrn aller Zeiten“ in die Pflicht nehmen und begannen, die Flucht ihrer Familien vorzubereiten. „Über Nacht“, wie Chronist Otto Conradt beobachtete, wurden für die Angehörigen der Politischen Leiter Omnibusse bereitgestellt, die Frauen und Kinder über den Rhein bringen sollten, um „hinter Frankfurt im hessischen Raum bei Gleichgesinnten Aufnahme“ finden zu können.

Idarer plünderten Fluchtfahrzeug von Landrat Wild

Desillusioniert kehrten die Flüchtlinge tags darauf wieder zurück. Ihre Fahrt hatte durch zerstörte Ortschaften geführt und war von furchteinflößenden alliierten Luftangriffen begleitet. Gleichgesinnte hatten die privilegierten Damen am Main nicht mehr angetroffen, weil auch die dortigen NS-Angehörigen bereits getürmt waren.

Auch der Absetzversuch von NS-Landrat Herbert Wild verlief nicht ohne Hindernisse: Nachdem sich herumgesprochen hatte, das vor der Kreisleitung in Idar ein Fahrzeug mit reichlich Proviant als Fluchtwagen für die lokalen NS-Größen bereitstand, kamen aufgebrachte Bürger zusammen und plünderten, was sie an Ess-, Trink- und Rauchbarem entdeckten und brachten anschließend ihre Beute in Sicherheit. Immerhin blieben den Nazi-Bonzen einige Fahrzeuge und beträchtliche Benzinvorräte, sodass Wild und seine Getreuen doch noch zu ihrer Flucht in Richtung Rhein aufbrechen konnten. Dem Zugriff der Alliierten entging der NS-Landrat indes nicht. Ende April wurde er verhaftet und in Ludwigsburg interniert.

„Wir werden den Ereignissen ihren Lauf lassen.“

NSDAP-Landrat Herbert Wild kurz vor seiner Flucht ins Rechtsrheinische.

Mit seinem sogenannten „Nerobefehl“ vom 18. März rief Hitler zur Zerstörung aller „militärischen Verkehrs-, Nachrichten-, Industrie- und Versorgungsanlagen“ auf, die sich „der Feind zur Fortsetzung seines Kampfes irgendwie sofort oder in absehbarer Zeit“ nutzbar machen könnte. Schon zuvor hatten die Nazis in Idar-Oberstein damit begonnen, das auch gegen die eigene Bevölkerung gerichtete Vernichtungswerk in die Tat umzusetzen.

i Die Bahnhofsbrücke (später hieß sie Otto-Decker-Brücke) wurde in den letzten Kriegstagen ebenso von deutschen Einheiten gesprengt wie das Geißebrückelche neben der Festhalle, um den US-Vormarsch zu stoppen. Archiv Axel Redmer

Der angeordneten Sprengung des Elektrizitäts- und des Gaswerks trat die Stadtverwaltung erfolgreich entgegen. Weil es sich bei den Feuerwehrfahrzeugen um städtisches Eigentum handelte, konnte auch deren Abzug in Richtung Rhein abgewendet werden. Postbusse, Lokomotiven und Eisenbahnwagen wurden dagegen naheabwärts verlagert, gelangten wegen zerstörter Straßen und Bahngleise aber nur teilweise ins rechtsrheinische Gebiet. Nach ihrer Verlegung sollte Bürgermeister Ludwig Bergér den Schlüssel für die bahneigenen Sprengkammern in Empfang nehmen und die beiden Idar-Obersteiner Eisenbahntunnel in die Luft sprengen lassen.

Durch hinhaltenden Widerstand konnte sich Bergér diesem Befehl entziehen. Doch dann tauchte in der Stadt ein Sprengkommando auf, das sämtliche Brücken bis hin zum militärisch völlig bedeutungslosen Geißebrückelchen neben der Festhalle zerstörte. Damit sollte der weitere Vormarsch der US-Truppen aufgehalten werden.

16-Jährige und Alte wurden nach Hause geschickt

Bereits am 13. März verließen die letzten Wehrmachtsteile Idar-Oberstein. Zuvor waren vom Kommandeur der Klotzbergkaserne die erst Anfang des Monats eingezogenen 16-Jährigen, die als Flakhelfer und Stabshelferinnen vorgesehen waren, entlassen worden.

Heimgeschickt wurden überdies ältere Männer, die bei NS-Stellen in Ungnade gefallen und vom Wehrmeldeamt zum Dienst in der Klotzbergkaserne einberufen worden waren. Abfällig wies der Kommandeur darauf hin, dass er mit den eigenen Soldaten, die dem Feind ausweichen sollten, schon genug zu tun habe und deshalb „nicht noch alte Männer mitnehmen“ könne.

Nach dem Abzug der Soldaten aus Idar-Oberstein sollte der unzureichend bewaffnete und mangelhaft ausgebildete Volkssturm, der Ende 1944 als eine der NSDAP unterstehende Ergänzung der Wehrmacht Hals über Kopf zusammengestellt worden war und überwiegend aus Halbwüchsigen und alten Männern bestand, die Verteidigung der Stadt übernehmen, womit er jedoch hoffnungslos überfordert war. Als die Kompanieführer des von der NS-Propaganda maßlos überhöhten Trupps, der nicht einmal uniformiert war, Kreisleiter Wild ihre aussichtslose Lage schilderten und wissen wollten, wie sie sich verhalten sollten, entschied dieser wenige Tage vor seiner Flucht: „Wir werden den Ereignissen ihren Lauf lassen“, was die Beteiligten als das Einverständnis zur Auflösung des Volkssturms werteten.

Seit die Amerikaner am 2. März Trier eingenommen hatten, musste klar sein, dass mit ihrem baldigen Vorstoß durch die Hunsrück-Nahe-Region in Richtung Rhein zu rechnen war. Tatsächlich erreichten die ersten US-Soldaten am 17. März die Kreisstadt. Hier trafen sie genauso wenig auf Widerstand wie am nächsten Tag in Baumholder, wo sich die Wehrmachtseinheiten nach Kusel abgesetzt hatten.

Es gab keinerlei Widerstand mehr

Die wenige Tage zuvor ausgehobenen Panzergräben mussten Baumholderer Zivilisten bereits wenige Stunden nach der Ankunft der amerikanischen Soldaten wieder auffüllen. Große Furcht riefen bei einem beträchtlichen Teil der Einheimischen schwarze GIs hervor, die laut der rassistischen NS-Propaganda kaum zivilisierte Wilde, nicht weit von „Menschenfressern“ entfernt, waren.

Auch in Idar-Oberstein trafen die US-Soldaten auf keinerlei Widerstand. Am Vormittag des 19. März kam zunächst ein Spähwagen von Göttschied den Schlossberg hinuntergefahren. Ihm folgten um die Mittagszeit die ersten Panzer. Zu diesem Zeitpunkt war von der NS-Diktatur nichts mehr zu spüren, und so hatten es etliche Bewohner der Stadt gewagt, weiße Betttücher als Zeichen der Kapitulation an ihre Fenster zu hängen. Am nächsten Tag rückten die Amerikaner dann von allen Seiten in die Stadt ein und beauftragten Bürgermeister Bergér, seine Amtsgeschäfte unter ihrer Aufsicht weiterzuführen.

Einzig in und um Rhaunen waren die US-Truppen bei ihrem Vormarsch von der Mosel in Richtung Nahetal auf militärischen Widerstand gestoßen. Als die Kampfgruppe B der 11. US-Panzerdivision am Morgen des 18. März von Gösenroth in Richtung Rhaunen vorstieß, traf sie auf Soldaten der 352. Volksgrenadierdivision, die am Ortseingang das Feuer eröffneten und mithilfe eines Jagdpanzers die vorrückenden US-Soldaten in ein etwa einstündiges Gefecht verwickelten, dem auf deutscher Seite drei und auf amerikanischer Seite sechs Soldaten zum Opfer fielen.

Letzte Scharmützel bei Rhaunen

Nach dem Fall von Rhaunen zog sich die deutsche Einheit über Bundenbach nach Kirn zurück, während die US-Soldaten einerseits über Bundenbach, Sulzbach, Griebelschied und Bergen nach Kirn und andererseits über Hottenbach, Weiden, Herrstein und Niederwörresbach nach Fischbach vorrückten. Auch dabei kam es noch zu vereinzelten Kampfhandlungen, bei denen in Niederwörresbach vier deutsche Soldaten ihr Leben verloren.

Zwei Tage nach dem Einmarsch erster US-Soldaten in Birkenfeld war die obere Naheregion vollständig in amerikanischer Hand und die NS-Diktatur im Kreis Birkenfeld beendet. Befreit fühlten sich zu diesem Zeitpunkt aber die wenigsten. Die Erleichterung, noch einmal davon gekommen zu sein, überwog zunächst alle anderen Empfindungen. Dies war nach den demoralisierenden Luftangriffen der letzten Kriegsmonate, bei denen in Idar-Oberstein, Herrstein und anderen Orten des Kreises jenseits strategisch bedeutsamer Einrichtungen viele Zivilisten getötet worden waren, nachvollziehbar. Erst viele Jahre später setzte sich die Erkenntnis durch, dass das Dritte Reich vom 30. Januar 1933 und nicht vom Kriegsende her gesehen werden muss.