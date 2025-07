Bänder des Lebens“: So heißt ein anspruchsvolles Naturschutzgroßprojekt, das wertvolle Flächen in den drei Landkreisen Birkenfeld, Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg miteinander vernetzen soll. Darunter sind sogar Paradiese von bundesweitem Rang, lautete das Ergebnis der ersten Phase, die 2022 abgeschlossen wurde. Es soll auf jeden Fall weitergehen, hieß es damals. Doch seitdem herrscht Stillstand.

„Das Projekt lebt aber noch und ist nach wie vor gewollt“, betont Cosima Lindemann, die Landesvorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu), auf Anfrage unserer Zeitung. Das hatte jüngst auch Umweltministerin Katrin Eder bei ihrem Besuch eines Schutzgebiets bei Siesbach betont. Besondere Umstände sind nach Aussage von Lindemann der Grund dafür, dass die zweite Phase und damit die Umsetzung auf sich warten lässt. Damit meint sie insbesondere den nach Unstimmigkeiten erfolgten Trägerwechsel von der Stiftung Natur und Umwelt in Mainz zum Nabu-Landesverband, der sich danach laut Lindemann erst in das laufende Verfahren einarbeiten musste. „Fachlich-inhaltlich sind wir aber inzwischen relativ weit“, resümiert sie.

Wann die Gelder aus dem Fördertopf bewilligt werden, ist unklar

Für den praktischen Teil sind für einen Zeitraum von zehn Jahren rund 13 Millionen Euro im Fördertopf. Die Mittel aus dem Bundeshaushalt aber müssen erst noch beim Bundesamt für Naturschutz beantragt werden. Der Antrag sei schon allein personell eine besondere Herausforderung gewesen, weil man das mit dem vorhandenen Team ohne Verstärkung habe bewältigen müssen. Dankbar sei man deshalb für die dabei gewährte Unterstützung aus dem rheinland-pfälzischen Umweltministerium.

Jetzt befinde man sich in Abstimmung mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN). In einer Zeit, in der Naturschutz keinen hohen Stellenwert mehr genießt, will die in Idar-Oberstein aufgewachsene Cosima Lindemann keine Prognose dazu abgeben, wann die Gelder bewilligt werden. Danach soll nach dann ein Projektbüro in der Region eingerichtet werden, um die Maßnahmen anzuschieben und zu koordinieren. Dabei geht es darum, den Nationalpark Hunsrück-Hochwald mit den Naturschutzgebieten im Umfeld durch Trittsteine und Korridore zu vernetzen.

Die 2017 gestartete erste Phase war mit 1,38 Millionen Euro durch das BfN gefördert worden. Joachim Konrad vom Trierer Planungsbüro BGHplan GmbH, das die erste Phase begleitet hat und auch für die zweite zur Verfügung steht, wies im März 2022 im Kreisausschuss auf die bundesweite Bedeutung vieler Hotspots im Hunsrück hin, in dem es noch Arten gibt, die vielerorts bereits verschwunden sind.

Projekt macht Naturschätze im Kreis Birkenfeld sichtbar

Bei der Bestandsaufnahme wurde auch manches bisher unbekannte Schätzchen gefunden. So war beispielsweise der Wert der Moore bei Allenbach nicht bekannt. Zu den bedrohten Naturschätzen in der Region gehört auch eine Fläche östlich der Sommerrodelbahn Erbeskopf, wo es nicht nur ganz seltene Torfmoose gibt, sondern erstmals seit rund 100 Jahren auch die Rauschbeere wiederentdeckt wurde. Wertvolle Gebiete von bundesweitem Rang sind der Kammerwoog mit dem Kreschelsfelsen bei Idar-Oberstein und die Spring bei Schauren, die an die Morbacher Hangbrücher anschließt und in der der extrem seltene Moorbärlapp vorkommt. Auch das Singende Tal mit dem Röderbach bei Drohnecken, die Brücher und Quellmulden bei Börfink sowie Flächen bei Siesbach und Berschweiler bei Kirn bieten auf der Roten Liste stehenden Arten Lebensraum.

Der Schwund habe eine noch größere Dimension als befürchtet, lautet ein Ergebnis der Bestandsaufnahme. So sind von den artenreichen Wiesen seit den 1950er-Jahren 98 Prozent verloren gegangen. Die Biomasse an Fluginsekten hat von 1994 bis 2016 um 75 Prozent abgenommen.

Die ursprünglich angedachte Größe des Fördergebiets wurde von 23.000 auf 15.000 Hektar reduziert, von denen rund 4500 Hektar wenig pflegeintensive Buchen- und Eichenwälder sind. Von den in die engere Wahl gekommenen Flächen entfallen knapp die Hälfte auf den Landkreis Birkenfeld, 38 Prozent auf den Kreis Bernkastel-Wittlich und 15 Prozent auf Trier-Saarburg.

Artenschwund und Defizite im Landschaftsbild

Ein Problem für viele Arten ist die immer intensivere Landwirtschaft. Joachim Konrad sprach seinerzeit von extremem Artenschwund, von Strukturdefiziten im Landschaftsbild und von gestörten Wasserhaushalten in den Mooren. Bei vielen Maßnahmen spielt deshalb der Schutz durch Nutzung, also die Kooperation mit Land- und Forstwirtschaft, eine wichtige Rolle. Betriebe aus der Region sollen die Pflegemaßnahmen auf den ausgewählten Naturkleinoden übernehmen. Diesen Ansatz findet Cosima Lindemann „total spannend und reizvoll“.

Auch wenn 13 Millionen Euro viel Geld sind: Man kann damit längst nicht alles finanzieren, was wünschenswert wäre, sondern muss sich auf die wertvollsten Flächen in dem riesigen Gebiet konzentrieren. An Kosten entfallen auf die drei beteiligten Landkreise bei einem Fördervolumen von 1 Million Euro pro Jahr durch den Bund rund 33.000 Euro. Bei den Maßnahmen liegt der Fokus darauf, nur solche mit überschaubaren Folgekosten anzugehen. Das wollten die Landkreise vorab geklärt wissen. Denn die müssten nach dem Auslaufen der befristeten Förderung das Projekt weiterfinanzieren.