Naturschauspiel der Extraklasse: Farbenspiel der Polarlichter

In der Nacht auf den 11. Oktober kam es zu einem enorm starken Polarlicht, das bei klarem Himmel vielerorts gesehen werden konnte, sogar bis in die Toskana. Dem Hunsrücker Naturfotografen und NZ-Leser Adrian Rödel gelang dieses Foto, mit der Spiegelung der Polarlichter im Wasser, an einem Strand an der Ostsee.