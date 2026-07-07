Hangmoore, Felsbiotope und geschützte Grünlandflächen: Die VG birgt einige Schmuckstücke. Doch wie lassen sie sich bewahren – und was bedeutet das für Windkraft und Photovoltaik?
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Die Verbandsgemeinde (VG) Herrstein-Rhaunen habe mit ihren Hangmooren, Felsbiotopen, zahlreichen Gewässern und geschützten Grünlandflächen „ein tolles Gesamtpaket“ zu bieten: So fiel das Fazit von Christiane Kremer vom Planungsbüro WSW + Partner in Kaiserslautern zum von ihr erstellten Landschaftsplan aus, der als naturschutzfachlicher Beitrag in den neuen Flächennutzungsplan (FNP) der VG mit einfließt.