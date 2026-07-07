Expertin zeigt Landschaftsplan Naturschätze schmücken die VG Herrstein-Rhaunen Kurt Knaudt 07.07.2026, 12:00 Uhr

i Seit Jahren wird über die Rahmenbedingungen eines künftigen Bikeparks auf dem ehemaligen Skigebiet am Idarkopf diskutiert. Das Projekt soll tausende Mountainbiker in den Hunsrück locken, doch es gibt Streit ums Geld. Reiner Drumm

Hangmoore, Felsbiotope und geschützte Grünlandflächen: Die VG birgt einige Schmuckstücke. Doch wie lassen sie sich bewahren – und was bedeutet das für Windkraft und Photovoltaik?

Die Verbandsgemeinde (VG) Herrstein-Rhaunen habe mit ihren Hangmooren, Felsbiotopen, zahlreichen Gewässern und geschützten Grünlandflächen „ein tolles Gesamtpaket“ zu bieten: So fiel das Fazit von Christiane Kremer vom Planungsbüro WSW + Partner in Kaiserslautern zum von ihr erstellten Landschaftsplan aus, der als naturschutzfachlicher Beitrag in den neuen Flächennutzungsplan (FNP) der VG mit einfließt.







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