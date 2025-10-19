Landrat zu Besuch: Naturnahes Erlebnisfeld soll Allenbach weiter aufwerten
Naturnahes Erlebnisfeld soll Allenbach weiter aufwerten
Keine Ortsgemeinde im Kreis Birkenfeld hat eine so große Gemarkung wie Allenbach mit 28 Quadratkilometern. Nur die Städte Idar-Oberstein und Baumholder übertreffen den südwestlichsten Ort der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen in dieser Hinsicht.
Umso wichtiger sei die Freiwillige Feuerwehr, betonte der Erste Beigeordnete Christian Adam bei der Stippvisite von Landrat Miroslaw Kowalski in der Hochwaldgemeinde. Obwohl der Brandschutz seit 1975 Aufgabe der VG ist, engagiert sich die Gemeinde stark für die örtliche Wehr, die mit den Kameraden aus Wirschweiler und Langweiler einen Ausrückebereich bildet, zu dem auch Sensweiler gehört.