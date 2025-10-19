Landrat zu Besuch Naturnahes Erlebnisfeld soll Allenbach weiter aufwerten 19.10.2025, 10:05 Uhr

i An der Weiheranlage (von links): Ratsmitglied Udo Wittmann, Julia Altmaier, Katharina Michel, Beigeordneter Immanuel Klein, Ratsmitglied Annkatrin Remuta, Landrat Miroslaw Kowalski, Beigeordneter Christian Adam und Ratsmitglied Mirko Barton. Karsten Schultheiß/Kreisverwaltung Birkenfeld/. Kreisverwaltung Birkenfeld/Karsten Schultheiß

Keine Ortsgemeinde im Kreis Birkenfeld hat eine so große Gemarkung wie Allenbach mit 28 Quadratkilometern. Nur die Städte Idar-Oberstein und Baumholder übertreffen den südwestlichsten Ort der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen in dieser Hinsicht.

Umso wichtiger sei die Freiwillige Feuerwehr, betonte der Erste Beigeordnete Christian Adam bei der Stippvisite von Landrat Miroslaw Kowalski in der Hochwaldgemeinde. Obwohl der Brandschutz seit 1975 Aufgabe der VG ist, engagiert sich die Gemeinde stark für die örtliche Wehr, die mit den Kameraden aus Wirschweiler und Langweiler einen Ausrückebereich bildet, zu dem auch Sensweiler gehört.







