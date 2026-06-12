Erneute Beprobung nötig Naturbad in Idar-Oberstein bleibt vorerst geschlossen 12.06.2026, 13:31 Uhr

i Das Naturbad in Idar-Oberstein bleibt vorerst geschlossen. Hosser

Das Wasser im Naturbad in Idar-Oberstein wird durch einen Pflanzenfilter biologisch gereinigt und ist frei von Chlor und Chemikalien. Schön für die Umwelt und die Schwimmer, aber komplex, wie nun eine erneute Schließung des Bades deutlich macht.

Das Naturbad im Tiefensteiner Staden bleibt vorerst geschlossen. Keine guten Nachrichten angesichts des für nächste Woche vorhergesagten guten Wetters. Die Werte seien zwar wieder in Ordnung. Das Bad werde dennoch nicht geöffnet, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung vonseiten der Stadtverwaltung Idar-Oberstein.







Artikel teilen

Artikel teilen